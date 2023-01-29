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13:25, 29 января 2023Россия

Шансы танков НАТО на Украине оценили

Замкомбата c позывным Бритва заявил, что танки НАТО вряд ли изменят ход СВО на Украине

Фото: Shutterstock

Танкисты ВС РФ оценили шансы западных танков изменить ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет KP.RU.

«Будем находить к ним подходы. Но, как мне кажется, у противника шансов на нашей земле немного», — приводит газета слова российского замкомбата с позывным Бритва. По его мнению, советская и российская техника лучше приспособлена к холодам.

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Как отметил военный, в танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2, поставки которых в НАТО пообещали Киеву, посадят именно западные экипажи, поскольку украинских танкистов уже не успеют обучить. «Как показывает наша практика, пересадить танкиста на новую технику, это работа не одного дня и даже месяца», — сказал Бритва.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2.

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Глеб Бажуткин
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