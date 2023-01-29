Шансы танков НАТО на Украине оценили
Танкисты ВС РФ оценили шансы западных танков изменить ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет KP.RU.
«Будем находить к ним подходы. Но, как мне кажется, у противника шансов на нашей земле немного», — приводит газета слова российского замкомбата с позывным Бритва. По его мнению, советская и российская техника лучше приспособлена к холодам.
Как отметил военный, в танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2, поставки которых в НАТО пообещали Киеву, посадят именно западные экипажи, поскольку украинских танкистов уже не успеют обучить. «Как показывает наша практика, пересадить танкиста на новую технику, это работа не одного дня и даже месяца», — сказал Бритва.
25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2.