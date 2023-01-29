Шансы танков НАТО на Украине оценили

Замкомбата c позывным Бритва заявил, что танки НАТО вряд ли изменят ход СВО на Украине

Танкисты ВС РФ оценили шансы западных танков изменить ход российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет KP.RU.

«Будем находить к ним подходы. Но, как мне кажется, у противника шансов на нашей земле немного», — приводит газета слова российского замкомбата с позывным Бритва. По его мнению, советская и российская техника лучше приспособлена к холодам.

Как отметил военный, в танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2, поставки которых в НАТО пообещали Киеву, посадят именно западные экипажи, поскольку украинских танкистов уже не успеют обучить. «Как показывает наша практика, пересадить танкиста на новую технику, это работа не одного дня и даже месяца», — сказал Бритва.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2.