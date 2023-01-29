Экс-член ООН назвал неожиданные последствия победы России в спецоперации

Экс-член ООН Никулин: победа России подтолкнет Китай к разрешению вопроса с Тайванем

Экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин назвал неожиданные последствия победы России в спецоперации. В беседе с Ura.ru он выразил мнение, что разрешение конфликта в пользу России подтолкнет Китай к разрешению вопроса с Тайванем, из-за чего США потеряют зону влияния.

«Если Россия побеждает на Украине, то для того же Китая это будет сигналом, что надо брать Тайвань и немедленно. А там все производство транзисторов, микрочипов и тому подобное. Вся элементная база для всей электроники в мире. То есть потерять это американцы не могут», — высказался эксперт.

Никулин также отметил, что за ситуацией на Украине сейчас следит весь мир. «Для США это вопрос принципиальный. Для них это покушение на их мировой порядок, который они установили 30 лет назад», — пояснил он. По его мнению, победа России в конфликте будет сигналом для США. «На нас же весь мир смотрит. 85 процентов населения земного шара санкции не поддержало, как и страны, которые представляют это население. Они сейчас смотрят, чем все закончится», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизбежности победы России в спецоперации на Украине. По словам главы государства, русский народ заслуживает победы, поскольку прошел много испытаний.