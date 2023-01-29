Зеленский оценил ситуацию для ВСУ под Артемовском и Угледаром

Зеленский заявил об очень жесткой ситуации для ВСУ под Артемовском и Угледаром в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском и Угледарском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) как очень жесткую. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал украинский лидер, отметив, что сохраняется высокая интенсивность атак.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ситуация для украинской армии на восточном направлении тяжелая.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном продвижении российской армии на востоке. «На востоке они продвигаются», — отметил он в интервью, признав, что российская армия продолжает двигаться вперед.