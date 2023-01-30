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09:03, 30 января 2023Из жизни

Не знающая причин своего долголетия 106-летняя женщина дала совет молодежи

Долгожительница из США посоветовала молодым людям всегда заниматься чем-нибудь

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

Жительница США из штата Айова, которая отметит 107-й день рождения 12 февраля, дала совет молодым людям. Об этом сообщает Southeast Iowa Union.

Ида Странк из города Уильямсберг родилась в 1916 году. Кроме нее, у ее родителей было еще 10 детей. Семья была не очень богатой, поэтому долгие годы Странк имела только два платья: одно для походов в школу, а второе для дома. С детства она много работала на ферме, в юности устроилась упаковщицей на фабрику продуктовой компании Quaker Oats, а позже занималась рассылкой семян и рассады.

Женщина вышла замуж, однако детей в браке не родилось. После смерти мужа в 1990 году Странк много занималась шитьем и садоводством. 106-летняя долгожительница призналась, что не знает причин своего долголетия, однако она все-таки дала совет молодежи. «Всегда занимайтесь чем-нибудь!» — посоветовала она.

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Последние восемь лет Странк живет в пансионате для пожилых Highland Ridge. Женщина призналась, что когда ей исполнилось 100 лет, она была уверена, что не доживет до следующего дня рождения. Однако теперь относится к возрасту спокойно.

Ранее 100-летняя жительница английского города Честер, Великобритания, Олив Вестерман поделилась секретом долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря правильному отношению к мужчинам.

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Никита Савин
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