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15:50, 30 января 2023Мир

Президент Хорватии призвал следить за Украиной 24 часа в сутки

Президент Хорватии Миланович заявил, что необходимо следить за Украиной 24 часа в сутки

Фото: Shutterstock

Конфликт на Украине является ситуацией, за которой необходимо следить 24 часа в сутки. С таким призывом выступил президент Хорватии Зоран Миланович, передает Vijesti.

Политик также рассказал, что хорватские солдаты в скором времени прибудут в Литву для обучения. «Было бы несправедливо не пойти туда. Это было бы отсутствием солидарности», — заявил он, при этом отметив, что страна не должна быть доведена «до полной зависимости от чьей-то воли».

«Я вижу, что глава НАТО [Йенс Столтенбрег] находится в Южной Корее и Японии. Я знаю этого человека двадцать лет, он не представляет там меня и мою страну. Это не зона НАТО, но она находится по соседству с Китаем. К Хорватии отношения не имеет. Делаются дела, на которые мы не имеем никакого влияния, и нас никто не спрашивает, а завтра нас могут серьезно обязывать», — обратил внимание Миланович.

Ранее хорватский лидер заявил, что из-за внушительных потерь в ходе боевых действий Украина может остаться без мужского населения, а европейские страны не предпринимают ничего для разрешения конфликта. Он назвал позицию стран Запада по Украине аморальной, поскольку, как ему кажется, ЕС и США могли бы посодействовать прекращению конфликта. По словам Милановича, пацифисты и борцы за мир на Западе хотят «напиться чужой крови». Кроме того, Миланович уверен, что нынешнее развитие вооруженного конфликта ведет к тактике выжженной земли.

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Виктория Кондратьева
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