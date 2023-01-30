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18:11, 30 января 2023Экономика

Богатейшие африканцы за год обеднели на миллиарды долларов

Forbes USA: общее состояние богатейших людей Африки составило $81,5 млрд в 2022 году

Фото: Eva Blue / Reuters

Общее состояние богатейших людей в Африке по итогам 2022 года составило 81,5 миллиарда долларов и сократилось на 3,1 миллиарда долларов, сообщил американский Forbes. Всего в рейтинге фигурируют 19 человек, которые представляют лишь семь стран континента из 54.

Самым богатым человеком в Африке в двенадцатый раз подряд стал владелец крупнейшего на континенте производителя цемента Dangote Cement Алико Данготе с состоянием в 13,5 миллиарда долларов. За год он потерял 400 миллионов долларов.

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На втором месте в списке расположился гражданин ЮАР Йоханн Руперт — председатель швейцарской компании Compagnie Financiere Richemont, которая владеет такими брендами, как Cartier, Montblanc и Chloe. Его состояние оценивается в 10,7 миллиарда долларов. На третьем месте оказался наследник алмазодобывающей компании DeBeers Никки Оппенгеймер с 8,4 миллиарда долларов.

Четвертое место занял нигерийский миллиардер и филантроп Абдул Самад Рабиу с состоянием 7,6 миллиарда долларов. А на пятом месте оказался египетский бизнесмен Нассеф Савирис. Он владеет примерно шестью процентами производителя спортивной одежды и экипировки Adidas, а также пятью процентами Нью-Йоркской компании Madison Square Garden Sports, которой принадлежат клубы «Нью-Йорк Никс» (НБА) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ). Состояние Савириса оценивается в 7,3 миллиарда долларов.

По декабрьским оценкам Forbes, в 2022 году миллиардеры по всему миру потеряли почти два триллиона долларов (около 1,9 триллиона). Больше всех пострадали 300 технологических бизнесменов, которые в совокупности обеднели на один триллион долларов.

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Данил Дмитриев
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