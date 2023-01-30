Агата Муцениеце станцевала в нижнем белье на камеру

Актриса Агата Муцениеце сняла на видео танец в нижнем белье

Латвийская и российская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце станцевала в откровенном наряде перед камерой. Соответствующими кадрами она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 33-летняя артистка снялась в ролике, в начале которого выполнила танцевальные движения в нижнем белье белого цвета, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и трусов на низкой посадке. При этом знаменитость дополнила свой образ браслетом и кольцами.

Затем на размещенных кадрах Муцениеце нагнулась и продемонстрировала небрежно собранные в пучок волосы и лицо, на которое она нанесла тканевую маску. «Это я решила, что на загорелом теле прекрасно смотрится белье. Но знаете, утренние процедуры никто не отменял», — пояснила она в публикации.

В сентябре 2022 года Агата Муцениеце пожаловалась на набор лишнего веса и необходимость сесть на диету. Звезда поделилась сделанным в лифте селфи, где позировала в объемном плаще свободного кроя оливкового цвета, который скрывал ее фигуру. При этом Муцениеце призналась, что во время недавней поездки в Латвию пропорции ее тела изменились и ей придется вновь их скорректировать с помощью питания.