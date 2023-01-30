Появились подробности пребывания в тюрьме самого титулованного футболиста мира

La Vanguardia: обвиненный в изнасиловании футболист Дани Алвес сыграл первый матч в тюрьме

Появились подробности пребывания в тюрьме бразильского футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации издания, адаптация бразильца проходит «образцово». В четверг, 26 января, Алвес сыграл с другими заключенными свой первый матч в тюрьме. Отмечается, что он делит камеру с бразильцем Коутиньо, с которым футболист был знаком ранее. Коутиньо, как уточняется, работал телохранителем у бывшего форварда «Барселоны» Роналдиньо.

20 января Алвеса арестовали. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. 39-летнему бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.