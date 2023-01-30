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05:12, 30 января 2023Мир

Американский генерал раскритиковал британскую армию

Sky News: генерал США заявил, что армия Британии не является боевой силой высшего уровня

Фото: Ben Shread / RAF / UK Ministry of De / Reuters

Генерал США в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Отмечается, что некий «высокопоставленный американский генерал» раскритиковал британскую армию осенью 2022 года. По его мнению, к странам с боевой силой высшего уровня относятся Россия, Соединенные Штаты, Китай и Франция. По данным источников телеканала, ко второму уровню — странам с меньшей боеготовностью — генерал отнес Германию или Италию.

«У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень», — заявил генерал, говоря об армии Британии.

Ранее колумнист газеты The Times Макс Гастингс заявил, что состояние британской армии не позволяет Соединенному Королевству претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света. По словам специалиста, в Вооруженных силах Великобритании не хватает боевой техники и солдат.

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Марина Совина
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