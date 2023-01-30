В ДНР оценили сроки окружения Артемовска

Советник главы ДНР Гагин заявил, что Артемовск можно взять в окружение за несколько дней

Взятие Артемовска в полное окружение займет несколько дней, но при этом важно беречь личный состав и приданную технику, заявил ТАСС советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — сказал Гагин.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске крайне тяжелая. Он также заявил, что не стал описывать все то, что переживают солдаты ВСУ, чтобы его не заподозрили в симпатиях к России.