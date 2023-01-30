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11:17, 30 января 2023Культура

В Госдуме высказались о прокате иностранного кино без согласия правообладателей

Депутат Драпеко поддержала идею о приостановке авторских прав ради иностранных продуктов

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

В России можно бы было принять законопроект о приостановке авторских прав по аналогии с Белоруссией, чтобы решить проблему использования иностранных продуктов без согласия правообладателей, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что предложения Совета федерации разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей могут реализовать в расширенном варианте. В частности, в Минюсте считают нужным ввести практику не только в офлайн, но и в онлайн-кинотеатрах, пишет «Коммерсант».

Этот вопрос необходимо решать на уровне законодательства, заявила парламентарий. Она указала на существование закона об авторском праве, который закреплен в Гражданском Кодексе РФ.

В Белоруссии этот вопрос решили. Там есть указ президента о том, что они временно прекращают действие закона об авторском праве, этим авторам они открывают специальные счета, и на эти счета им начисляют деньги. Но у нас пока такого нет

Елена Драпекодепутат Госдумы

По ее словам, аналогичные меры можно было бы принять и в России, однако нужно учитывать, что в стране совершенно не нужна пропаганда американского образа жизни. «Вопрос, что именно использовать. Не все фильмы, не все компьютерные игры, не все, что они производят, нам нужно. Вообще, если иметь в виду программное обеспечение, которое помогает нашему кинематографу реализовать наши задумки, я думаю, здесь нужно принимать такое решение», — высказалась депутат.

В октябре 2022 года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.

В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране.

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Варвара Кошечкина
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