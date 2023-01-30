Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:42, 30 января 2023Мир

Стало известно об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок

Bild: ведомство канцлера Германии Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок
Анналена Бербок и Олаф Шольц

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца тщательно отслеживает оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны главы правительства ФРГ. Об этом стало известно изданию Bild от неназванного источника в кабмине.

«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — говорится в сообщении.

По информации издания, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах, независимо от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок начали появляться в последнее время, пишет газета.

Ранее глава МИД страны Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. После этого многие политики потребовали отставки Бербок. Сам Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией и исключил поставки Украине истребителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Названа дата выхода сериала о «Короле и Шуте»
Стало известно об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок
В КНДР назвали визит Столтенберга в Южную Корею прелюдией к холодной войне
ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
«Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона»
Самый мощный в мире миномет поразил боекомплект ВСУ
Появились подробности пребывания в тюрьме самого титулованного футболиста мира
Россиянам дали советы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»
В российском городе пятиклассник попал в больницу после избиения в школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.