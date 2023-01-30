Стало известно об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок

Bild: ведомство канцлера Германии Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок

Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца тщательно отслеживает оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны главы правительства ФРГ. Об этом стало известно изданию Bild от неназванного источника в кабмине.

«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — говорится в сообщении.

По информации издания, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах, независимо от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок начали появляться в последнее время, пишет газета.

Ранее глава МИД страны Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. После этого многие политики потребовали отставки Бербок. Сам Шольц пообещал не усугублять конфликт с Россией и исключил поставки Украине истребителей.