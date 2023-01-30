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20:03, 30 января 2023Ценности

Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам

Актриса Меган Фокс показала поклонникам, что сделала каре и стала блондинкой

Фото: @meganfox

Американская актриса Меган Фокс сменила прическу и показала результат подписчикам. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

36-летняя знаменитость опубликовала селфи, на котором видно, что она сделала каре и стала блондинкой. Кроме того, телезвезда отстригла прямую челку. На размещенном кадре она запечатлена в ванной комнате в зеленом топе и черной олимпийке, при этом на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Следом Фокс выложила снимок, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета, лиф которого частично оголяет ее грудь. Актриса скрыла лицо на упомянутом изображении и не уточнила, где сделала фотографию. Поклонники не имели возможность прокомментировать изменения во внешности кумира, поскольку Фокс поделилась постами в сторис.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди. Знаменитость посетила Милан вместе с женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly.

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Карина Черных
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