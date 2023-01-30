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13:00, 30 января 2023Интернет и СМИ

Западу предрекли большой конфликт из-за попытки победить Россию

Bloomberg: безответственная политика западных стран может привести к большому конфликту

Стремление западных стран расширить свое военное присутствие в других государствах, несмотря на внутренние экономические кризисы, является безответственным и может привести к «большому конфликту». Масштабное военное противостояние Западу предрек обозреватель агентства Bloomberg Панкадж Мишра.

«Запад слишком глубоко увязает в Украине. Стремление победить Россию само по себе приобретает опасный и необдуманный характер, как это было в Ираке», — счел журналист.

В то же время, как отметил обозреватель, нельзя с уверенностью сказать, что большинство граждан западных стран поддерживают усиление конфронтации с Россией. «Население Германии встретило решение об отправке танков Leopard 2 на Украину неоднозначно. Правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем направить Украине вооружение», — пишет он.

По мнению автора, такая политика является явным признаком безответственности стран Запада. «Они пытаются расширить свое военное присутствие за рубежом, даже на фоне экономических кризисов внутри стран. Это является отчетливым признаком грядущего более глубокого и масштабного конфликта», — предупредил он.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams.

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Денис Савосин
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