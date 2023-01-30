Богатейший человек в Азии потерял миллиарды долларов

Bloomberg: стоимость компаний миллиардера Адани за три дня сократилась на $70 млрд

Обесценивание акций компаний Adani Group, которая принадлежит самому богатому человеку в Азии, индийскому миллиардеру Гаутаму Адани, за три дня достигло 72 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Так, стоимость Adani Total Gas сократилась на 20 процентов в ходе торгов 30 января, а Adani Transmission на 15 процентов. Цена акций крупнейшей компании холдинга Adani Enterprises снизилась на два процента, отмечало агентство, однако на момент написания материала смогла скорректироваться к росту почти на четыре процента.

Акции Adani Group начали падать после публикации инвестиционно-исследовательской группой Hindenburg Research 24 января отчета с критикой положения дел в холдинге. Аналитики нашли признаки сомнительных практик и финансовых махинаций в деятельности компаний Адани. Обрушение стоимости акций привело к потере миллиардером более 20 миллиардов долларов состояния, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

При этом Adani Group в ответ обвинила Hindenburg Research в «мошенничестве с ценными бумагами» и выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страниц. Однако аналитики посчитали этот ответ Адани неубедительным. В Hindenburg подчеркнули, что Adani Group проигнорировала все их ключевые утверждения и не дала конкретных ответов на 62 из 88 вопросов, содержащихся в отчете.

До недавнего обвала акции Adani Enterprises неуклонно росли в течение пяти лет, и за этот период прибавили в цене даже больше, чем бумаги американского автогиганта Tesla. Такие результаты привели к тому, что в апреле 2022 года состояние Адани превысило 100 миллиардов долларов, и до обрушения стоимости его группы компаний на этой неделе оно достигало 113 миллиардов долларов.