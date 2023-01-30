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17:59, 30 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу

Под Челябинском 55-летнему мужчине дали 22 года за изнасилование и убийство двух девушек

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Миасский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 55-летнего местного жителя за убийство и изнасилование двух девушек более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным следствия, в сентябре 1992 года нетрезвый мужчина вместе с подельником, который сейчас находится в розыске, напали на двух россиянок в СНТ «Калинушка» в Миассе, надругались над ними, а на следующий день задушили и закопали их тела в лесу.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь в январе 2022 года правоохранители установили личности предполагаемых убийц. Одного из них задержали, выяснилось, что ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли женщину и ее ребенка.

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Елизавета Новикова
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