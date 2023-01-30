56-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

56-летняя модель Синди Кроуфорд показала естественную внешность и порадовала фанатов

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя манекенщица опубликовала серию фото. Так, на одном снимке знаменитость позирует среди растений и деревьев, Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены. На другом снимке Кроуфорд запечатлела себя в зеркале также без макияжа. На ней надет халат белого цвета.

Данный пост набрал более 35 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом супермодели, о чем принялись писать в комментариях. «Красивые фото!», «Выглядишь отлично, Синди!», «Потрясающая и обаятельная!», «Так приятно наслаждаться твоей природной красотой», «Огонь!» — высказывались они.

В ноябре 2022 года Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднеется кружевное нижнее белье. Кроме того, она примерила длинную юбку и пиджак на голое тело.

