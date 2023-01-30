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15:29, 30 января 2023Россия

Комитет Совфеда поддержал закон о публикации деклараций без личных данных

Комитет Совфеда поддержал законопроект о публикации деклараций без персональных данных

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике на заседании поддержал законопроект, согласно которому с 1 марта 2023 года декларации о доходах и расходах парламентариев будут публиковаться без личных данных в обобщенном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что в отчетной информации о доходах, которая будет размещаться в сети, не будут публиковаться личные данные депутатов и сенаторов. Предполагается, что в декларации будет присутствовать только обобщенная, статистическая информация.

По словам члена конституционного комитета Совфеда Александра Башкина, парламентарии также будут направлять декларации в компетентные органы, однако документы не будут размещаться публично. Он добавил, что эта мера временная и нужна для того, чтобы личные данные политиков не попали к противнику.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что с 1 марта 2023 года перестанут публиковаться декларации о доходах и имуществе российских депутатов и сенаторов. По его словам, в открытом доступе будет только информация о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отмену публикации деклараций условиями специальной военной операции на Украине.

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Никита Абрамов
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