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16:34, 30 января 2023Мир

Глава МИД Египта приедет в Россию на переговоры

Министр иностранных дел Египта Шукри отправится в Россию для участия в переговорах

Фото: Gehad Hamdy / dpa / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри приедет в Россию для участия в двухсторонних переговорах. Глава МИД арабской страны отправится в РФ вечером в понедельник, 30 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ходе своего визита в Россию Шукри планирует обсудить ситуацию на Украине. Российский МИД подтвердил, что переговоры пройдут 31 января. От России в них будет участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров.

В 2022 году главы МИД России и Египта уже обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. «Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога», — заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров. Глава египетского МИД также отметил, что обе стороны понимают важность достижения мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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