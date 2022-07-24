Главы МИД России и Египта обсудили пути урегулирования конфликта на Украине

Лавров обсудил пути урегулирования конфликта на Украине с главой МИД Египта Шукри

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Египта Самех Шукри затронул тему кризиса на Украине. Политики обсудили пути урегулирования конфликта, передает в воскресенье, 24 июля, корреспондент «Ленты.ру».

Лавров рассказал, что проговорил с Шукри международную ситуацию, в том числе вопрос Украины.

«Египет вновь подтвердил желание достичь дипломатического решения конфликта на основе мудрости и диалога», — заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров. Глава египетского МИД также отметил, что обе стороны понимают важность достижения мира.

Ранее стало известно, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру. Лавров также добавил, что линию подтвердил и российский президент, когда общался со своим египетским коллегой. Москва также рассчитывает, что в рамках сделки ООН добьется снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали российскому экспорту зерна.

В воскресенье, 24 июля, министр иностранных дел России встретился с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Новая встреча главы российского МИД и египетского лидера прошла в Каире во дворце «Иттихадия». Подробности беседы пока не раскрываются.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет в субботу, 23 июля. Его визит в эту страну стал первым в полномасштабной поездке по Африке. Уточняется, что до 28 июля он также посетит Эфиопию, Уганду и Конго.