Подумывающей вернуться к мужу после сложного развода женщине дали совет

Психолог Батт призвала желающих воссоединиться через 10 лет супругов пройти курс терапии

Супругам, желающим воссоединиться после 10-летней разлуки, следует пройти курс семейной психотерапии. К этому призвала психолог Шивон Батт в статье для Huffpost.

Психолог, отвечая на письмо обратившейся в редакцию женщины по имени Мелисса, оценила перспективу ее возможных отношений с экс-супругом. Мелисса рассказала, что бывший муж вновь пытается вновь завязать с ней отношения. С момента их сложного развода прошло 10 лет. Женщина призналась, что брак, особенно в последние годы, был тяжелым, но она подумывает вернуться к бывшему избраннику.

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Мелисса добавила, что у нее есть 20-летний сын и он хочет видеть родителей вместе. «Я чувствую, что все еще испытываю некоторые чувства, но я не хочу опять оказаться зависимой», — прокомментировала она.

Психолог отметила, что не стоит поддаваться на манипуляции со стороны сына и следовать его желаниям, так как он может и не знать, почему распался брак родителей и через какие испытания прошла мать. Батт уверена: мужчина, желающий вернуть женщину, должен не просто заявлять, что изменился, а доказать это.

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Батт отметила, что в письме Мелиссы чувствуется тревога и она не понимает, зачем женщине возвращаться в некомфортные для нее отношения. «Хотите ли вы вернуться в обстановку, которая вызывала у вас беспокойство? Знаете ли причины, по которым бывший вновь хочет быть с вами?» — задала вопросы психолог.

Она предположила, что мужчина хочет вернуть бывшую ради своего спокойствия, чтобы она была рядом и контролировала на случай, если у него вновь возникнут проблемы с вредными привычками. Она порекомендовала Мелиссе прямо спросить, для чего ее бывшему мужу новые отношения с ней.

«Подумайте, что вас беспокоит в отношениях, знайте свои границы и знайте себе цену. Если вы оба серьезно относитесь к тому, чтобы быть вместе, я настоятельно рекомендую обратиться за консультацией к семейному психологу. Он поможет пройти через трудности и окажет поддержку в принятии правильного решения», — резюмировала Батт.

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