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15:29, 30 января 2023Спорт

Названы лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал

Журналисты The Guardian назвали лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Журналисты The Guardian назвали лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал. Об этом сообщается на сайте издания.

В заметке говорится, что лучше всего выбирать зал, находящийся недалеко от дома. Также необходимо выработать привычку для занятий спортом, делая это с определенной периодичностью, и составить план тренировок.

Кроме того, нужно изучить работу инвентаря зала, в который вы начали ходить. «Я ничего не знал о большей части оборудования в тренажерном зале. Я помню, что чувствовал себя очень смущенным», — рассказал один из героев статьи. Важным критерием также является выбор занятий по душе.

23 января фитнес-тренер Светлана Бутова назвала три самых переоцененных физических упражнения. Специалист рассказала, что планка не принесет пользу организму, если держаться в этом положении долго. Переоцененными, по мнению Бутовой, также являются скручивание с отягощением и упражнения на растяжку.

Анастасия Борисова
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