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11:25, 30 января 2023Путешествия

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 30 января отменили и задержали 37 рейсов

Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress.com

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 30 января, отменили и задержали 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьево отменено 29 рейсов, вылеты еще трех перенесены. Во Внуково задержаны три рейса, в Домодедово — два.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в столичных воздушных гаванях не называется.

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Ранее в январе пассажиры и турагенты одной из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings сообщили о массовых сбоях в расписании полетов. В субботу, 28 января, рейс WZ 4692 не смог вовремя отправиться из Хургады в Москву. Пассажирам сообщили, что самолет сломался.

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Фариза Бацазова
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