Гретцки попросил «Вашингтон» об услуге при побитии Овечкиным его рекорда в НХЛ

Гретцки попросил «Вашингтон» о самолете, чтобы увидеть, как Овечкин побьет его рекорд НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки попросил руководство «Вашингтон Кэпиталс» об услуге в случае, если россиянин Александр Овечкин побьет его рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся в Twitter NBC Sports Washington.

Гретцки заявил, что собирается лично увидеть рекордную заброшенную шайбу Овечкина, но для этого просит личный транспорт. «Если [владелец "Вашингтона"] мистер Тед Леонсис даст мне свой самолет, то я полечу куда угодно», — подчеркнул он.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайбы. Отставание от Гретцки составляет 82 гола.

Овечкин выступает выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.