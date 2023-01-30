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17:01, 30 января 2023Ценности

Парикмахер назвала главные ошибки клиентов во время и после сеанса

Парикмахер thehairbossofficial: клиентам не следует торопить своих мастеров

Фото: Shutterstock

Парикмахер с никнеймом @thehairbossofficial назвала главные ошибки своих клиентов. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Специалистка призвала посетителей салона не пользоваться дешевыми уходовыми средствами после профессионального окрашивания. «Вы буквально смываете свои деньги в канализацию», — отметила она.

Кроме того, автор видео заявила, что не следует торопить мастеров в процессе работы. «Сеанс займет столько времени, сколько потребуется. Если мы поторопимся, в итоге вы сами останетесь недовольны», — подчеркнула эксперт.

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В завершение она указала, что коррекция отросшей прически такой же сложный процесс, как и создание новой стрижки. Она требует точности и осторожности, заключила парикмахер.

Ранее парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов. По словам девушки, ей не нравится, когда посетители приходят в салон с «супергрязными» волосами.

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Алина Гостева
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