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21:47, 30 января 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы призвал объявить Зеленскому импичмент

Экс-советник Кучмы Соскин предложил объявить Зеленскому импичмент за нарушение конституции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Действия украинского президента Владимира Зеленского нарушают конституцию страны, поэтому ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Соскин уточнил, что Зеленский «разгромил» Конституционный суд Украины и незаконно отстранил от власти его главу. «Все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение конституции?» — призвал политик.

По мнению эксперта, президент также нарушил пятую статью главного закона страны и фактически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. «Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало? Почему мы не знаем?» — предложил он подумать над этим вопросом.

Соскин обвинил Зеленского в принятии закона о медиа, который уничтожил свободу слова внутри Украины. Кроме того, он считает неправомерным запрет мужчинам покидать Украину.

В феврале 2021 года в Верховной Раде собирали подписи за импичмент Зеленского. Одна из партий инициировала процедуру импичмента из-за закрытия телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату Тарасу Козаку.

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Марина Совина
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