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19:48, 30 января 2023Культура

В Краснодаре проверят концерт Инстасамки

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить концерт Инстасамки

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить концерт рэп-исполнительницы Инстасамки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи, эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — призвал Наумов. Он добавил, что на шоу Инстасамки ходят в основном несовершеннолетние.

Выступление Инстасамки в Краснодаре должно состояться 16 марта.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обратился в городской ДК «София» и порекомендовал отменить запланированный концерт. Градоначальник заявил, что жители Пятигорска негативно отнеслись к предстоящему выступлению артистки.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.

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Евгений Шульгин
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