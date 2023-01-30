В Краснодаре проверят концерт Инстасамки

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить концерт Инстасамки

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить концерт рэп-исполнительницы Инстасамки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Прошу разобраться и дать обратную связь. Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи, эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — призвал Наумов. Он добавил, что на шоу Инстасамки ходят в основном несовершеннолетние.

Выступление Инстасамки в Краснодаре должно состояться 16 марта.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов обратился в городской ДК «София» и порекомендовал отменить запланированный концерт. Градоначальник заявил, что жители Пятигорска негативно отнеслись к предстоящему выступлению артистки.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата. По ее словам, несмотря на возрастную маркировку, выступления артистки посещает большое количество несовершеннолетних.