Россиянам раскрыли способы без проблем продать ипотечную квартиру

«РГ»: при продаже ипотечной квартиры придется сделать скидку от 5 до 15 процентов

При продаже квартиры, ипотека за которую еще не выплачена, владельцам придется сделать скидку от 5 до15 процентов. Способы реализовать такую недвижимость без дополнительных проблем раскрыл финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, пишет «Российская газета».

«Ипотека — это однозначно серьезное обременение. С ним продать квартиру по доверенности несколько сложнее, поскольку здесь необходимо вести диалог не только с покупателем, но и с банком от имени собственника или заемщика», — рассказал эксперт.

Кричевский пояснил, что при обычной продаже ипотечной квартиры владельцу придется предоставить дисконт минимум в пять процентов. Если сделка проходит по доверенности, то размер скидки может достигать 15 процентов без учета торга на месте.

Перед тем как выставлять объявление о продаже, специалист посоветовал уведомить банк о продаже недвижимости и получить его разрешение как залогодержателя. После, по словам Кричевского, следует определиться со схемой продажи. Чаще всего, как пояснил эксперт, используют вариант с использованием двух ячеек для продавца: одна предназначена для банка, куда будет вноситься остаток долга по ипотеке, а другая — для продавца, куда пойдет остаток стоимости залоговой недвижимости.

Однако Кричевский предупредил, что ситуация может усложниться, если владелец квартиры при ее покупке использовал материнский капитал. В этом случае будет необходимо получить согласие органов опеки — они должны проследить, чтобы сделка не привела к ухудшению условий жизни ребенка.

Избежать предоставления дополнительных скидок из-за обременения при продаже получится, если предварительно найти необходимую для закрытия кредита сумму — например, попросить ее в долг у друзей или родственников. Но специалист отметил, что такой расклад маловероятен, поскольку суммы кредитов, как правило, слишком большие.

Дополнительной сложностью, по словам Кричевского, может стать факт того, что заемщик определенное время не платил кредит за квартиру. Тогда банк может востребовать всю сумму долга, передать дело коллекторам или начать судебное разбирательство.

Ранее россиянам назвали способы продать квартиру с непогашенной ипотекой при разводе. По словам эксперта, такая недвижимость будет подлежать разделу, как и все остальное совместно нажитое имущество. При этом обязательства по кредиту у мужа и жены будут одинаковыми, вне зависимости от того, на кого оформлен заем.