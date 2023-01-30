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16:17, 30 января 2023Силовые структуры

Суд изъял в пользу государства квартиру бывшего главы Кингисеппской таможни

Квартиру бывшего главы Кингисеппской таможни в Петербурге изъяли в доход государства

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Череповецкий городской суд Вологодской области признал законным требование Северо-Западной транспортной прокуратуры обратить в доход государства двухэтажную квартиру бывшего начальника Кингисеппской таможни. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Квартира фигуранта находится в Пушкинском районе. Ее стоимость составляет более девяти миллионов рублей. Отмечается, что жилище было оформлено на третье лицо, однако выяснилось, что фигурант приобрел ее на неподтвержденные доходы.

22 февраля стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор экс-главе Кингисеппской таможни Сергею Слепухину за получение взяток на 27 тысяч долларов. Его осудили на восемь лет в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Слепухин также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

По данным следствия, таможенник с марта по август 2016 года получал денежное вознаграждение от представителя компании за покровительство при перемещении товаров через российскую границу. Общая сумма взяток составила 27 тысяч долларов.

В ходе расследования дела о коррупции было арестовано имущество Слепухина на общую сумму 12,5 миллиона рублей: автомобиль Lexus, земельный участок общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров с домом.

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Екатерина Власова
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