Жителя Харькова заподозрили в помощи российским военным

СБУ задержала жителя Харькова, подозреваемого в передаче информации российским военным

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Харькова, заподозренного в помощи российским военным — мужчина передавал информацию о дислокации и маршрутах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как утверждают в СБУ, мужчина не только собирал данные, но и корректировал ракетные удары по Харькову. Информацию он передавал через Telegram.

Харьковчанина задержали у одного из объектов критической инфраструктуры города. Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, СБУ сообщила о задержании помогавшего России жителя Тернопольской области.

Ранее житель Херсонской области сообщил журналистам, что СБУ якобы занимается вербовкой агентов среди мирных жителей. Сам он решился сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своей семьи.