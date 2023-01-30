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17:24, 30 января 2023Силовые структуры

Суд арестовал прилетевшую в Москву с полкило кокаина в желудке девушку

В Москве отправили в СИЗО прилетевшую из Стамбула девушку с полкило кокаина в желудке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Солнцевский суд Москвы арестовал 23-летнюю Евгению Чиркову, которая пыталась провезти полкило кокаина в желудке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Молодая россиянка будет находиться в СИЗО до 26 февраля.

Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали фигурантку с наркотиками в желудке. Она прилетела в Москву из Стамбула. Правоохранители решили проверить ее и, сделав рентген, увидели в животе гражданки свертки. Девушку отвезли в больницу. Спустя два дня полицейские выяснили, что внутри задержанной находилось 90 черных свертков с половиной килограмма кокаина.

Позже удалось выйти на след получателя наркогруза. Мужчина с российским гражданством ждал подельницу в столичной гостинице. Он должен был заниматься сбытом запрещенных веществ в Московском регионе. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

Возбуждено два уголовных дела о незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Екатерина Власова
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