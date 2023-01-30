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15:46, 30 января 2023Силовые структуры

Живот россиянки с 90 пакетиками кокаина показали на фотографии

ФТС показала снимок живота задержанной во Внуково россиянки с 90 пакетиками кокаина

Фото: Telegram-канал «ФТС России l Pro Таможню»

Рентген-снимок живота 23-летней россиянки с 90 пакетиками, содержащими полкилограмма кокаина, показали «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Девушка проглотила емкости с наркотиком.

Фото: Telegram-канал «ФТС России l Pro Таможню»

Россиянка прилетела рейсом из Стамбула и была задержана таможенниками в московском аэропорту Внуково. Также удалось выйти на след получателя наркогруза. Мужчина с российским гражданством ждал подельницу в столичной гостинице. Он должен был заниматься сбытом запрещенных веществ в Московском регионе. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

Возбуждено два уголовных дела о незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Девушку и ее сообщника арестовали. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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