Живот россиянки с 90 пакетиками кокаина показали на фотографии

ФТС показала снимок живота задержанной во Внуково россиянки с 90 пакетиками кокаина

Рентген-снимок живота 23-летней россиянки с 90 пакетиками, содержащими полкилограмма кокаина, показали «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Девушка проглотила емкости с наркотиком.

Россиянка прилетела рейсом из Стамбула и была задержана таможенниками в московском аэропорту Внуково. Также удалось выйти на след получателя наркогруза. Мужчина с российским гражданством ждал подельницу в столичной гостинице. Он должен был заниматься сбытом запрещенных веществ в Московском регионе. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

Возбуждено два уголовных дела о незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Девушку и ее сообщника арестовали. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.