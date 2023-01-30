Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:35, 30 января 2023Экономика

Россиян предупредили о рисках закрывать кредит досрочно

Финансист Алтухова: досрочное закрывать кредит не выгодно во второй половине срока

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Гасить кредит досрочно не всегда выгодно. О рисках россиянпредупредила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Алтуховой, досрочное погашение кредита не выгодно производить во второй половине срока погашения при аннуитетном платеже. В этом случае лучше сокращать срок кредитования в первой половине срока погашения кредита, подчеркнула финансист.

Однако при дифференцированном способе погашения кредита, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается неизменным, досрочное погашение выгодно в любой момент, объяснила Алтухова.

Помимо этого, не стоит закрывать кредит на последние деньги — как отмечает доцент, важно оставлять финансовую подушку безопасности.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, что судебные приставы могут списывать до 50% от пенсии в месяц. Это распространяется на пенсию, если она является единственным источником дохода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Германию причислили к наиболее пострадавшим от кризиса странам
Видеокадры Москвы и ее жителей 70-х годов восхитили россиян
Москвичи вспомнили цену на мужскую стрижку в модном столичном салоне времен СССР
Россиян предупредили о рисках закрывать кредит досрочно
Украину обвинили в желании развязать третью мировую войну
Работающих пенсионеров в России захотели освободить от страховых взносов
«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей
Изнасиловавшего десятки женщин преступника удалось поймать спустя 40 лет
Полицейский сбил россиянина на переходе и скрылся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.