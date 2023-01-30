Россиян предупредили о рисках закрывать кредит досрочно

Финансист Алтухова: досрочное закрывать кредит не выгодно во второй половине срока

Гасить кредит досрочно не всегда выгодно. О рисках россиянпредупредила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Алтухова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Алтуховой, досрочное погашение кредита не выгодно производить во второй половине срока погашения при аннуитетном платеже. В этом случае лучше сокращать срок кредитования в первой половине срока погашения кредита, подчеркнула финансист.

Однако при дифференцированном способе погашения кредита, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается неизменным, досрочное погашение выгодно в любой момент, объяснила Алтухова.

Помимо этого, не стоит закрывать кредит на последние деньги — как отмечает доцент, важно оставлять финансовую подушку безопасности.

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