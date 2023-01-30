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17:32, 30 января 2023Спорт

Чемпион мира по фристайлу погиб в возрасте 31 года

Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб в возрасте 31 года из-за схода лавины
Кайл Смейн

Кайл Смейн. Фото: Christian Bruna / ZumaPress / Globallookpress.com

Чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн погиб в Японии в результате схода лавины в возрасте 31 года. Об этом сообщает The Times.

Это произошло 29 января на горнолыжном курорте Хакуба на высоте 2469 метров. Американский спортсмен катался за пределами трассы. Кроме него погиб лыжник из Австрии, личность которого устанавливается.

Под лавину попали еще три человека, которым удалось спастись. По их словам, сход снега спровоцировал погибший австриец.

Смейн завоевал золотую медаль в дисциплине хафпайп на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2015 года. Спортсмен не выступал на профессиональном уровне с 2018-го.

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Алексей Гусев
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