В новостройках Москвы стало меньше одного типа квартир

«Метриум»: доля квартир с отделкой в новостройках Новой Москвы достигла 47 процентов

В 2022 году в Новой Москве сократилось количество квартир с отделкой. Об изменении структуры предложения этого типа объектов сообщают «Известия» со ссылкой данные компании «Метриум».

Аналитики определили, что застройщики стали чаще продавать в новостройках квартиры без отделки. Доли объектов с отделкой и без достигли 47 процентов и 45 процентов соответственно. Год назад подобное соотношение находилось на уровне 53 процента и 41 процент.

В компании добавили, что при этом в новостройках бизнес-класса продавалось больше квартир без отделки, а в 2022 году объем увеличился — доля подобных объектов выросла с 56 до 67 процентов. Похожую ситуацию заметили в новостройках премиум-класса — доля повысилась с 44 до 48 процентов.

Ранее в девелоперской компании Touch выяснили, что на рынке недвижимости в Москве в бизнес- и премиум-сегментах застройщики стали реже выставлять на продажу квартиры с финишной отделкой. С 2019 года в указанных классах доля предложения с финишной отделкой за несколько лет осталась на том же уровне только за счет апартаментов.