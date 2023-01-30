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18:22, 30 января 2023Силовые структуры

Бывший мэр российского города арестован за махинации с землей

«Ъ»: бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили в СИЗО по делу о махинациях с землей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на время следствия обвиняемый отправлен в СИЗО на срок до 28 марта. Также вместе с бывшим градоначальником задержана руководитель городского управления капитального строительства. Лебедева и еще нескольких чиновников заподозрили в махинациях с землей.

Мэр российского города покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию в июле 2022 года, после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который раскритиковал работу Лебедева.

18 января сообщалось, что суд приговорил бывшего мэра Владивостока Гуменюка к 16,5 года тюрьмы за взятку в 38 миллионов рублей.

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Азамат Асланов
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