Министр образования в российском регионе станцевала на видео после отставки

Министр образования в Омской области Дернова опубликовала видео с танцем после отставки

Министр образования Омской области Татьяна Дернова ушла в отставку по собственному желанию и после этого опубликовала видео танца под песню «Районы-кварталы» группы «Звери» в Telegram-канале.

На появившихся кадрах экс-чиновница отдыхает в компании подруг. К посту Дернова добавила, что все знакомые знают ее как творческого человека, и посоветовала чаще улыбаться.

«Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие», — поделилась экс-министр образования.

В свою очередь губернатор Омской области отметил, что Дернова проработала в команде пять лет. Он заверил, что в ближайшее время будет выбран новый глава Минобразования.

Ранее белгородская чиновница Галина Шаповалова пришла на церемонию в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в платье с надписью Party. Позже она пояснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такой наряд.