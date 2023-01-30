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18:48, 30 января 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о ведущей к оформлению кредита мошеннической схеме

Юрист Хаминский рассказал о ведущей к оформлению кредита мошеннической схеме

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Интернет-мошенники стали использовать новую схему, в которой они предлагают потенциальным жертвам купить товары по цене значительно ниже средней, а затем заставляют их оформить кредит. О новом способе обмана россиян предупредил юрист Александр Хаминский, передает News.ru.

По словам специалиста, недавно мошенники придумали более наглый способ обмана: злоумышленник присылает ссылку для оплаты и уверяет жертву, что он является самозанятым продавцом, а деньги поступят на его расчетный счет. Такой прием вызывает у покупателя доверие: ему кажется, что сделка заключается с официальным продавцом, отметил юрист. Однако в действительности ссылка ведет на мошеннический сайт.

«Наивный покупатель проходит по ссылке, оказывается на сайте-подменке, очень похожем на сайт настоящего банка, заполняет форму для платежа, вводя в нее персональные данные», — сообщил Хаминский. Затем с поддельного сайта личные данные жертвы поступают в сервер кредитного управления реального банка. «Данные проверяются автоматически, и на жертву оформляется кредит в сумме обычно до 100 тысяч рублей», — добавил специалист.

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Хаминский призвал не покупать товары в интернете у неизвестных продавцов, чтобы не столкнуться с подобными мошенниками.

Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали, что мошенники нередко запугивают своих потенциальных жертв, чтобы те лишались возможности мыслить рационально, принимали импульсивные решения и совершали необдуманные поступки, и используют страх как один из главных инструментов.

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Олег Давыдов
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