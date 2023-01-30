65-летний любитель ходить голым пожаловался на непонимание окружающих

Нудист из Великобритании рассказал о благоприятном влиянии нудизма на психическое здоровье

Житель британского города Альтон, графство Хэмпшир, который является нудистом более 45 лет, рассказал о причинах своего увлечения и заявил, что нудисты — не извращенцы. Об этом сообщает The Mirror.

65-летний Тони Грэм увлекся нудизмом в 18 лет, когда купался нагишом вместе с друзьями. Сейчас британец использует любую возможность, чтобы раздеться. Любитель ходить голым пожаловался, что многие окружающие неправильно понимают нудизм. В частности, британца обвинили в том, что он принадлежит к «секте сексуальных извращенцев». Он утверждает, что ему просто нравится раздеваться на открытом воздухе. По мнению британца, нудизм благоприятно влияет на здоровье: он снимает стресс и улучшает психическое самочувствие.

«Одним словом, нудизм — это свобода. Это разумный побег от проблем повседневной жизни. Это ощущение одиночества и обретения компании в лице травы и деревьев. Это состояние удовлетворения, когда чувствуешь, что приносишь пользу своему телу», — подчеркнул Грэм. По его словам, нудисты от природы миролюбивы и пропагандируют позитивное отношение к телу.

Грэм подчеркнул, что подавляющее большинство нудистов носят одежду в помещении. Они одеваются и на улице, если холодно. «Многие с нетерпением ждут солнечной погоды, чтобы пойти куда-нибудь и раздеться», — пояснил мужчина. Когда летом хорошая погода, Грэм целый день проводит, лежа голым в саду. Вечерами он занимается повседневными делами, такими как работа, проверка электронной почты и оплата счетов. Жена британца тоже увлечена нудизмом.

Мужчина возглавляет общество нудистов Naturist Action Group. Участников общества объединяют общие взгляды. Они встречаются как друзья, вживую или виртуально. «Это как теннис, стрельба из лука, гольф или кулинарные клубы. Вы встречаете новых друзей», — пояснил Грэм.

Naturist Action Group лоббирует более терпимое отношение к несексуальной наготе. «Если вы поговорите с любым настоящим нудистом во всем мире, все они скажут вам одно и то же. Дело не в сексе», — подчеркнул британец. Он заключил, что для того, чтобы быть нудистом, необязательно иметь идеальное тело.

Ранее сообщалось, что житель британской деревни Сандхерст решил организовать вечеринку для единомышленников в деревенском пабе и столкнулся с неожиданным препятствием — опасениями местных жителей из-за безопасности дорожного движения. За три дня до назначенной даты мероприятие пришлось отменить, лишив 22 купивших билеты участников планов на вечер.