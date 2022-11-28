Пожилым нудистам запретили вечеринку из-за опасений за безопасность на дорогах

Daily Mail: паб отменил вечеринку для нудистов из-за опасности для дорожного движения

Житель британской деревни Сандхерст, графство Кент, решил организовать вечеринку для единомышленников в деревенском пабе и столкнулся с неожиданным препятствием — опасениями местных жителей из-за безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний увлеченный нудист Кит Хилльер-Палмер рассказал, что менеджеры паба The Swann с энтузиазмом восприняли его предложение организовать частную вечеринку, в которой будут участвовать нудисты. Но за три дня до назначенной даты мероприятие пришлось отменить, тем самым лишив 22 купивших билеты участников планов на вечер. Большинство из них — пожилые люди.

Оказалось, что местные жители обратились в паб и местные органы управления с жалобой. Они заявили, что сборище обнаженных людей может представлять опасность, так как будет отвлекать проезжающих мимо автомобилистов. «В The Swan большие окна без занавесок, которые выходят на загруженную дорогу. Есть опасения, что такое мероприятие может быть опасно и способно стать потенциальной причиной происшествия», — отметили в местном органе административного управления и запретили вечеринку.

В качестве компромисса руководство паба готово было закрыть окна черной тканью, так чтобы с улицы было видно только головы сидящих людей, но новость о планирующейся вечеринке быстро распространилась по деревне и вызвала массовый протест. Руководству паба пришлось отменить мероприятие.

Хилльер-Палмер, член комитета Организации нудистов Восточного Сассекса, рассказал, что похожие мероприятия ранее проводились в других пабах, и вопрос безопасности дорожного движения никогда не был проблемой. «Это очень печально. Паб был бы открыт в этот вечер только для нудистов с билетами, они не были бы среди одетых посетителей. Входить в заведение и выходить из него они планировали одетыми», — пояснил мужчина.

Британец имеет опыт проведения у себя в саду смешанных вечеринок для нудистов и тех, кто предпочитает оставаться в одежде. «В прошлом нудистов ошибочно считали извращенцами, но в нудизме нет никакого сексуального подтекста. Нудисты — чистые, аккуратные люди, чье поведение можно ставить в пример. Мы просто хотим иметь возможность делать те же вещи, что и любители текстиля, только без одежды», — высказал свое мнение он.

Билеты на вечеринку стоили 17 (1,2 тысячи рублей) или 30 (2,2 тысячи рублей) фунтов стерлингов, в зависимости от того, сколько блюд предпочитает гость и хочет ли он начать вечер с бокала просекко. Прочие напитки подавались бы за отдельную плату. Купившим билеты возместили их стоимость после отмены мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Валенсии, Испания, обнаженный мужчина попытался попасть в здание суда, чтобы принять участие в слушаниях. На мужчине были только носки, ботинки и рюкзак за плечами.