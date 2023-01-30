В США предложили запретить Зеленскому использовать западное оружие против России

Экс-посол США Макфол предложил обязать Зеленского не применять западное оружие против РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует запретить применять западное оружие по целям на территории России. С таким предложением выступил экс-посол США в России Майкл Макфол, его слова приводит Foreign Affairs.

«В обмен на получение этого оружия (...) Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России», — сказал он.

Уточняется, что Макфол предложил США и их союзникам направить Украине боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и боеприпасы.

Ранее власти Венгрии и Австрии ответили на призыв поставлять вооружение Украине. Главы Минобороны двух стран отказались направить оружие в зону конфликта во избежание эскалации.