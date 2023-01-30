Умер один из лучших игроков в истории НХЛ

Один из лучших игроков в истории НХЛ Бобби Халл умер в возрасте 84 лет

Бывший канадский хоккеист Бобби Халл умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ESPN.

Причины смерти спортсмена не называются. Большую часть карьеры игрок провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс», с которым в 1961 году завоевал Кубок Стэнли.

Халл является одним из лучших игроков в истории НХЛ: он 12 раз участвовал в Матчах всех звезд лиги, дважды признавался самым ценным игроком сезона. В 1983 году форварда включили в Зал хоккейной славы, он также находится в списке 100 величайших игроков НХЛ.