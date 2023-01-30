Переоценена роль гормона окситоцина

Neuron: переоценена роль окситоцина в формировании социальных связей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского медицинского университета переоценили роль окситоцина в формировании социальных связей. Выводы работы описаны в журнале Neuron.

Ранее считалось, что гормон окситоцин необходим для появления привязанности между сородичами, а также для связи между матерью и ребенком. В новом исследовании авторы рассмотрели его влияние на животной модели мышей-полевок, где одна группа была генетически модифицирована, в результате чего не имела рецепторов «гормона любви», а вторая состояла из обычных представителей.

Выбор пал именно на мышей-полевок, поскольку эти животные являются одним из немногих видов млекопитающих, которые формируют моногамные отношения на протяжении всей жизни. Наблюдение за мышами продолжалось в течение 15 лет.

Эксперимент показал, что подопытные из первой группы демонстрировали такое же моногамное поведение в выборе сексуального партнера, привязанности и воспитании потомства, как и обычные полевки. Кроме того, самки без рецепторов окситоцина рожали и выделяли молоко, хотя и в меньших количествах, чем сородичи с традиционной выработкой гормона.

Специалисты считают, что их открытие опровергает устоявшиеся представления о лактации, связи между парами и окситоцином. Это также иллюстрирует то, что «гормон любви» является частью гораздо более сложного генетического механизма.

