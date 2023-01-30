Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области

Рогов сообщил об обстреле ВСУ частного сектора города Пологи в Запорожской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели обстрел города Пологи в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня частный сектор города подвергся массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения», — написал он.

Рогов уточнил, что в ходе атаки были повреждены дома, а также имущество местных жителей. По его словам, власти уточняют данные по жертвам и разрушениям.

Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области. «Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — сказал он, отметив, что это является «достаточно большими успехами».