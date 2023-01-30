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18:50, 30 января 2023Россия

Россиянам ответили на вопрос о получении пособия на детей семьями мобилизованных

«Объясняем.рф» сообщил, что доходы мобилизованных не влияют на единое пособие на детей
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Доходы мобилизованных россиян не влияют на возможность получения единого пособия на детей их семьями. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф», отвечая на соответствующий вопрос.

Как объясняется на сайте, за пособием на детей вправе обратиться любая семья, которая считается малообеспеченной. При этом доходы мобилизованных граждан, включая выплаты от Минобороны и социальную поддержку государства, при назначении пособия не учитываются.

Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, ввели в России с 1 января 2023 года указом президента Владимира Путина. Таким образом был объединен ряд уже действующих мер поддержки, включая выплаты беременным, вставшим на учет на сроке до 12 недель. В семьях с несколькими детьми пособие назначается на каждого из них.

Кроме того, 3 января Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Из документа следует, что семьям погибших военных будут выплачивать по 5 миллионов рублей, а родственникам раненых — по 3 миллиона рублей.

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Константин Лысяков
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