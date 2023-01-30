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13:40, 30 января 2023Ценности

Россиянам назвали безопасные способы временно отказаться от еды для похудения

Тренер Анастасия Юркова посоветовала россиянам отказаться от еды на два-три дня

Фото: Julian Wallner / Unsplash

Мастер-тренер направления групповых программ в сети фитнес-клубов XFIT в России Анастасия Юркова назвала безопасные способы временно отказаться от еды для похудения. Соответствующие комментарии специалиста появились в распоряжении «Ленты.ру», в понедельник, 30 января.

По словам Юрковой, система очищения организма, которая основана на потреблении овощей и фруктов, негативно влияет на состояние здоровья. «Проблема в том, что, ограничивая рацион, мы можем сильно навредить организму, ведь нехватка витаминов, минералов и нутриентов приводит к нарушению биохимических реакций в организме. Так вы можете спровоцировать довольно серьезные нарушения работы не только пищеварительной системы, но и в целом работы организма», — рассказала спортсменка.

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В то же время эксперт объяснила, что из-за постоянных стрессовых ситуаций и обилия еды многие склонны переедать, злоупотреблять жирной и тяжелой пищей. В связи с этим Юркова отметила, что правильно подобранный совместно с врачом метод очищения организма может улучшить пищеварение и поспособствовать снижению веса. Для этого Юркова посоветовала проводить подобные манипуляции не больше двух-трех дней. Кроме того, необходимо учитывать отсутствие физической и умственной активности на этот период времени. «Входить и выходить из детокс программы нужно постепенно как минимум за день до и два-три дня после не употребляйте тяжелую и жирную пищу», — заключила она.

В июле 2022 года фитнес-тренер и модель Лорен Вуд перечислила способы, которые позволят сохранять стройность без строгих диет. Метод блогерши подразумевает употребление большого количества пищи, в частности белковой и углеводосодержащей. Вуд также посоветовала не пренебрегать любой физической активностью, будь то тренировка в спортзале или прогулка.

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Мария Винар
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