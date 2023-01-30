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13:08, 30 января 2023Мир

Францию предостерегли от отправки танков на Украину

Экс-глава военной разведки Франции: отправка танков на Украину станет точкой невозврата

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Отправка Францией танков на Украину станет для Парижа точкой невозврата и ослабит французскую армию. С таким предостережением выступил экс-глава военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар, передает Valeurs Actuelles.

«Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата. Где мы остановимся? От чего нам придется отказаться дальше?», — возмутился военный.

Гомар также подчеркнул, что Франция не может просто так отправить танки Киеву, так как их во французской армии всего 220 штук, а новые не производятся. «В условиях нарастания напряженности в мире Франция сталкивается с новыми угрозами… Готовы ли мы отдать это оружие, которое используется для защиты Франции? Есть противоречия. Отправка танков этого типа на Украину ослабила бы силы нашей армии», — заключил офицер.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку Leclerc Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал, что «ничто не исключено», однако указал, что подобные поставки не должны привести к эскалации украинского конфликта, а также сказаться на обороноспособности Франции.

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Анжелика Бережная
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