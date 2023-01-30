Израиль передал Украине несколько пуленепробиваемых машин

Минобороны Израиля сообщило о передаче Украине 3 пуленепробиваемых машин скорой помощи

Иерусалим передал Киеву несколько пуленепробиваемых машин скорой помощи. Об этом сообщили в Минобороны Израиля, пишет ТАСС.

«Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re’em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и другое», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минобороны добавили, что несколько недель назад Израиль передал Украине аналогичную машину, которую уже используют спасательные службы.

Ранее украинский посол Евгений Корнийчук рассказал о договоре с Израилем касательно военной помощи. Отмечается, что передача технологий оповещения о ракетах и беспилотниках уже идет.