25 пострадавших при беременности женщин пожаловались Путину на врачей

В Кургане 25 женщин, пострадавших при беременности, пожаловались Путину на врачей

В Кургане 25 женщин пожаловались президенту России Владимиру Путину на местных врачей, обвинив их в оказании некачественной медпомощи во время беременности и при родах. Об этом Ura.ru рассказала Анастасия Лукиных, ребенок которой родился мертвым.

По словам женщины, все 25 россиянок пострадали в период с 2019 по 2022 год. «Многим женщинам при обращении в правоохранительные органы было отказано в возбуждении уголовного дела. Мы боимся, что наши обращения останутся без внимания, а виновные окажутся безнаказанными, поэтому написали в администрацию президента», — рассказала Лукиных.

Она добавила, что с женщинами работают три адвоката и некоторые уже обратились в суд. Сейчас они работают над подачей коллективного иска.

В департаменте здравоохранения Курганской области отреагировали на ситуацию. Глава ведомства Алексей Сигидаев заявил, что по всем указанным в жалобе президенту случаям будет проведена проверка. Видеозапись с его обращением опубликована в соцсети «ВКонтакте». Чиновник заверил, что все выявленные по результатам проверки виновные будут наказаны. По его словам, каждый случай гибели плода рассматривает комиссия при департаменте.

2 января 2023 года Анастасия Лукиных опубликовала в группе «Курган» в соцсети «Одноклассники» пост, в котором обвинила врачей местного перинатального центра в том, что ее ребенок родился мертвым. По словам россиянки, она поступила в больницу 1 декабря с болями в животе. Врачи заявили женщине, что она родит уже через неделю и положили на сохранение, которое, в итоге, продлилось две недели.

По словам Лукиных, ее осматривали врачи-стажеры и аспиранты. «Когда пришла врач-стажер и заподозрила неладное, они отправили меня просто "погулять“, малыш еще шевелился, — написала она. — При этом меня заверили, что все хорошо и ждали, пока придет кто-то из врачей, чтобы их опасения подтвердить или опровергнуть. Потом до восьми утра ждали врача УЗИ. После обследования было установлено, что у малыша остановилось сердечко, и он умер внутриутробно».

13 декабря женщина родила мертвого ребенка. Из заключения медиков следовало, что у плода произошел дистресс, «впервые обнаруженный за время беременности». Лукиных обвинила медиков в некомпетентности и заявила, что будет искать других пострадавших женщин.

В России женщины часто обвиняют врачей в гибели плода при беременности или во время родов. Так, жительница Кубани заявила, что потеряла ребенка из-за отказа врачей делать кесарево сечение. Как стало известно, в процессе родов появился риск развития гипоксии у младенца. В результате он появился на свет мертвым. Следователи установили, что это произошло из-за не предоставленной вовремя помощи. В свою очередь, лечащий врач пострадавшей объяснила, что не сделала операцию из-за травмы руки.

Похожая история произошла в Самарской области. По словам местной жительницы, во время родов медики выполнили кесарево сечение, однако ребенок умер. По ее мнению, в случившемся виноваты врачи, а младенец задохнулся.