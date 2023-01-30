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10:56, 30 января 2023Россия

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в конце февраля

Фото: Bench Accounting / Unsplash

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества, напомнил Роструд в Telegram.

В Роструде уточнили, что День защитника Отечества выпадает на четверг, который станет выходным днем. Кроме того, 22 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час, так как это предпраздничный день.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — напомнили в ведомстве.

Там уточнили, что при шестидневной рабочей недели суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.

В августе 2022 года правительство утвердило количество выходных дней в 2023 году.

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Анастасия Шейкина
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